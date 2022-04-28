В Мариуполе на базе полка «Азов» нашли книгу Гитлера
На базе националистического полка «Азов» в Мариуполе нашли книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (нем. «Моя борьба»), запрещенную в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что издание было на русском языке. Его обнаружили при осмотре в казармах, где располагались украинские бойцы.
Гитлер написал Mein Kampf в 1924 году, находясь в заключении. Книга считается идеологическим фундаментом национал-социализма. В апреле 2010 года сочинение внесено в российский Федеральный список экстремистских материалов.
21 апреля сотрудники Следственного комитета России (СКР) нашли следы преступлений против мирных жителей в больнице Мариуполя. Позже глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в аэропорту города находился секретный пыточный центр.