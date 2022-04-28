В Мариуполе на базе полка «Азов» нашли книгу Гитлера

Запрещенную в России книгу Адольфа Гитлера нашли на базе полка «Азов» в Мариуполе

На базе националистического полка «Азов» в Мариуполе нашли книгу Адольфа Гитлера Mein Kampf (нем. «Моя борьба»), запрещенную в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что издание было на русском языке. Его обнаружили при осмотре в казармах, где располагались украинские бойцы.

Гитлер написал Mein Kampf в 1924 году, находясь в заключении. Книга считается идеологическим фундаментом национал-социализма. В апреле 2010 года сочинение внесено в российский Федеральный список экстремистских материалов.

21 апреля сотрудники Следственного комитета России (СКР) нашли следы преступлений против мирных жителей в больнице Мариуполя. Позже глава правовой секции постпредства России в ООН Сергей Леонидченко рассказал, что в аэропорту города находился секретный пыточный центр.