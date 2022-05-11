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В НАТО заявили об отсутствии угроз странам альянса со стороны России

Замгенсека НАТО Геоана: альянс не видит рисков от России для своей территории и населения

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО не видит никаких угроз для стран-членов или их населения со стороны России, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Геоана. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы наблюдаем своего рода благоразумие со стороны российских сил перед лицом массированного наращивания сил НАТО на восточном фланге», — подчеркнул он. По мнению замгенсека альянса, военный потенциал России в целом будет ослаблен «на какое-то время» из-за боевых действий на Украине.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО готовил Украину к нападению на Россию. Он отметил, что парламент США принял решение о поставках вооружения на Украину еще до начала спецоперации. Политик также назвал украинцев расходным материалом для Вашингтона. «Это битва добра со злом», — констатировал он.

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Виктория Кондратьева
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