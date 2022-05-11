В Крыму предрекли южным территориям Украины вхождение в состав России

Сенатор от Крыма Цеков предрек южным территориям Украины вхождение в состав России

С высокой долей вероятности южные территории Украины в будущем станут российским регионом. Это предрек сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его словам, в настоящее время необходимо обеспечить защиту людей, проживающих в южных регионах Украины. «Мы же знаем, что происходит с теми, кто спокойно встретил на своей территории российскую армию: над ними издевались. Сначала обеспечим безопасность, а уже потом будет самоопределение, возможно, референдум», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что в любом случае это будет выбор граждан, которые проживают на данных территориях.

Ранее вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предрек освобожденным южным территориям Украины вхождение в состав России. По словам Мурадова, Россия больше не позволит «безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада». Кроме того, «подаренные» когда-то Украине территории всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население, добавил он.