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На Дальнем Востоке запустили детские железнодорожные туры к космодрому

Дальневосточная железная дорога запустила проект «Вагон знаний» для школьников

Фото: пресс-служба РЖД

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) совместно с туроператорами региона запустила детские туры к космодрому и по городам края. Об этом пишет ТАСС.

Так, в мае и в летние месяцы школьники региона смогут принять участие в проекте «Вагон знаний» — в рамках железнодорожных путешествий детям предоставили возможность побывать с образовательными экскурсиями на космодроме, в научных комплексах, технопарках и прочих значимых местах Приморья. Во время туров будут также проводятся мастер-классы, занятия по военно-патриотическому воспитанию, игры и викторины.

Например, в рамках путешествия «В космос по рельсам» дети побывают на космодроме Восточный в Амурской области, в туре «Обнимая небо» школьники посетят экспоцентр авиационного завода имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, по программе «От Земли до звезд» — отправятся в Уссурийскую астрофизическую обсерваторию и на остров Русский в Приморском крае.

«Собрать воедино самые значимые места столицы Приморья позволит тур "Весна во Владивостоке". Детей познакомят с приморской сценой Мариинского театра, Ботаническим садом, бухтой Стеклянная», — добавили в ДВЖД.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке и Хабаровске с 12 по 22 мая пройдет фестиваль мидий. В эти дни гости более 30 заведений-участников смогут попробовать тихоокеанские мидии в различных соусах.

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Дарья Рыбак
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