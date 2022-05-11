На Дальнем Востоке пройдет фестиваль мидий

В Хабаровске и Владивостоке пройдет фестиваль мидий

Во Владивостоке и Хабаровске пройдет фестиваль мидий. Об этом в среду, 11 мая, сообщает портал «Приморье 24».

Как отмечается, всего в мероприятии примут участие более 30 ресторанов, кафе и баров из двух городов.

Откроется фестиваль 12 мая и продлится до 22 мая. В эти дни гости заведений-участников смогут попробовать тихоокеанские мидии в различных соусах. При этом, по словам организаторов, в этом году шеф-повара планируют сделать акцент на новых и авангардных соусах.

«Несмотря на то, что в Хабаровске мидии должны стоить дороже с учетом логистики, во время фестиваля хабаровчане смогут попробовать блюда из этого моллюска по цене ниже, чем во Владивостоке. Рестораторы Хабаровска, которые не каждый год участвуют в фестивале, специально пошли на этот шаг, чтобы порадовать своих гостей и внести вклад в популяризацию фестиваля мидий в своем городе», — рассказала представительница фестиваля Анна Степанкина.

Фестиваль мидий проходит на Дальней Востоке уже пятый раз. Во Владивостоке он по традиции завершится «МидияСаммитом», на котором для посетителей будет работать фуд-корт и пройдет концерт.