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Пожилые россияне решили пожарить на костре дельфина

В Анапе пожилая пара пожарила дельфина на костре

Фото: Telegram-канал «ПВА»

В Анапе на пляже 40 лет Победы россияне решили пожарить на костре дельфина. Об этом заявили очевидцы, их сообщения приводит Telegram-канал «ПВА».

По их данным, на пляже были другие отдыхающие, которые никак не отреагировали на действия пожилой пары. Позднее их увели полицейские, а разрезанный дельфин остался лежать на пляже.

По данным «Интерфакса», полиция начала проверку сообщений из соцсетей. «Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — сказал источник агентства.

Ранее в Крыму у пляжа нашли привязанные к камням трупы дельфинов. На кадрах, опубликованных центром реабилитации дельфинов «Безмятежное море», видно, что один из дельфинов привязан к камню, его тело начало облезать. По информации центра, таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности.

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Никита Абрамов
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