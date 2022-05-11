В Минобрнауки рассказали о правилах приема в вузы детей ветеранов СВО на Украине

Новые правила приема в вузы детей ветеранов СВО на Украине вступят в силу с 2022 года

Детей военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции России на Украине и в Донбассе, начнут принимать в высшие учебные заведения по новым правилам с 2022 года. Об этом сообщается в Telgram-канале Минобрнауки.

Правила вступят в силу со следующего учебного года.

Квота для детей военнослужащих составит десять процентов от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету.

Также новые правила поступления касаются специализированных средних военных учебных заведений, таких как кадетские корпуса, казачьи кадетские корпуса и военные училища.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить установление специальных квот приема на обучение по образовательным программам высшего образования для поступления детей участников специальной военной операции, в том числе погибших.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.

25 марта Министерство обороны России обнародовало данные, что в ходе специальной операции погиб 1351 военнослужащий и 3825 пострадали. Более свежих данных ведомство не публиковало.