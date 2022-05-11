Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области решили восстановить электроснабжение из Крыма

Власти Херсонской области решили восстановить подорванную линию электроснабжения из Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Власти Херсонской области решили восстановить подорванные в 2015 году линии электропередачи (ЛЭП), чтобы получать электроэнергию из Крыма в том случае, если Украина прекратит ее поставлять. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

Стремоусов напомнил, что опоры ЛЭП были подорваны диверсантами, и выразил надежду, что они будут осуждены по российским законам.

Он также призвал жителей Херсонской области не оплачивать коммунальные счета украинским компаниям через украинские банки, откуда деньги «выводятся и направляются на дальнейшую террористическую деятельность структур и элементов, которые всячески пытаются продолжать военные действия на территории Украины».

В ноябре 2015 года Крым оказался полностью обесточен в результате подрыва опор четырех ЛЭП в Херсонской области. На полуострове были введены режим ЧС и график аварийных отключений электричества. Позже Крым стал получать электроэнергию по двум ниткам первой очереди энергомоста из Краснодарского края.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
Военный эксперт объяснил попытки ВСУ захватить Змеиный
Оценено будущее Rutube после хакерской атаки
Стало известно о создании новой телекомпании в Херсонской области
Россиянин насмерть задавил трехлетнего сына
Путин уволил генерала Балана с должности замглавы ФСИН
Полковника СКР осудили за пьяную езду и уволили с работы
Автоюрист оценил идею ограничить скорость электросамокатов в России
Стало известно о резком сокращении поступающего в Германию через Украину газа
В России назвали лучший способ защиты Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.