В Херсонской области решили восстановить электроснабжение из Крыма

Власти Херсонской области решили восстановить подорванную линию электроснабжения из Крыма

Власти Херсонской области решили восстановить подорванные в 2015 году линии электропередачи (ЛЭП), чтобы получать электроэнергию из Крыма в том случае, если Украина прекратит ее поставлять. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

Стремоусов напомнил, что опоры ЛЭП были подорваны диверсантами, и выразил надежду, что они будут осуждены по российским законам.

Он также призвал жителей Херсонской области не оплачивать коммунальные счета украинским компаниям через украинские банки, откуда деньги «выводятся и направляются на дальнейшую террористическую деятельность структур и элементов, которые всячески пытаются продолжать военные действия на территории Украины».

В ноябре 2015 года Крым оказался полностью обесточен в результате подрыва опор четырех ЛЭП в Херсонской области. На полуострове были введены режим ЧС и график аварийных отключений электричества. Позже Крым стал получать электроэнергию по двум ниткам первой очереди энергомоста из Краснодарского края.