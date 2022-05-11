Британия ужесточит наказание за шпионаж

Telegraph: правительство Британии сделает пожизненным наказание за шпионаж

Правительство Великобритании ужесточит наказание за нарушение закона о шпионаже. Максимально возможный срок по этой статье будет увеличен с 14 лет до пожизненного заключения. Об этом пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на главу МВД Соединенного Королевства Прити Пател.

Так, согласно законопроекту, сотрудникам иностранных разведок будет грозить пожизненный тюремный срок при подготовке «враждебных действий». Вмешательство в выборы и кража государственной тайны будут наказываться 14 годами лишения свободы.

Помимо этого, британские власти расширят возможности по преследованию граждан иностранных государств, обвиняемых в совершении диверсий, в том числе кибератак и применении беспилотников для слежки на объектах критической инфраструктуры.

Также в Британии по американскому образцу будет создан реестр иностранных агентов, в котором должны будут регистрироваться «лица, работающие на иностранное правительство». Те, кто не будет регистрироваться в таком качестве, рискуют столкнуться с уголовным преследованием.

В случае одобрения инициативы в Палате общин МВД Великобритании получит полномочия выдавать ордеры, ограничивающие иностранным агентам возможность передвижения по стране путем «установления ограничений на то, где они могут жить, работать, учиться или путешествовать» — такой ордер будет выдаваться в случае, если у ведомства не будет достаточных доказательств для преследования. Согласие на выдачу соответствующего ордера будет выдавать судья.

В конце февраля Пател заявила, что законодательство по борьбе со шпионажем будет ужесточено из-за усиления активности России, которая якобы угрожает национальной безопасности Соединенного королевства. Министр внутренних дел указала, что будет использовать все свои полномочия против физических лиц, которые пытаются нанести ущерб государству и демократии.