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Белорусского журналиста обвинили в экстремизме из-за фотографий военной техники

В Белоруссии журналиста обвинили в экстремизме из-за фото российской военной техники

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Журналисту из белорусского города Барановичи Юрию Гонцеревичу предъявили обвинение в содействии экстремизму из-за передачи фотографий российской военной техники СМИ, чьи материалы были признаны в Белоруссии экстремистскими. Об этом сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Задержанному две недели назад Гонцеревичу предъявили обвинение по статье 361 («Содействие экстремистской деятельности») Уголовного кодекса (УК) Белоруссии и перевели его в барановичское СИЗО № 6. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Отмечается, что журналист был задержан за то, что фотографировал российскую военную технику и пересылал кадры СМИ, чьи материалы были признаны в Белоруссии экстремистскими, в частности — «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов) и Zerkalo.

6 мая сообщалось, что Гродненский областной суд Белоруссии приговорил задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу к шести годам колонии общего режима. Она была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair. Вскоре после этого девушка призналась в публикации личных данных белорусских силовиков. Ее обвинили сразу по нескольким статьям УК.

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Георгий Нестеров
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