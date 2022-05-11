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Мужчина похудел на 39 килограммов благодаря любимому фастфуду

Daily Mail: американец тренировался каждый день ради фастфуда и похудел на 39 килограммов

Кадр: @stuffnacho / TikTok

37-летний Крис Сандберг из Сан-Франциско похудел на 39 килограммов за 16 месяцев, бросив вызов фастфуд-сети Taco Bell. Как сообщает Daily Mail, он поклялся тренироваться каждый день пока сеть не вернет в продажу его любимое блюдо.

По словам американца, в 2015 году он впервые попробовал в Taco Bell лепешку треугольной формы с начинкой из говядины, сырного соуса, халапеньо, сметаны и хрустящих полосок из тортильи, а спустя неделю блюдо сняли с производства. Он так и не смог найти замену фастфуду и в качестве шутки решил бросить вызов фастфукд-сети.

4 января 2021 года Сандберг стал снимать свои ежедневные тренировки в TikTok. В своих ранних видео американец часто задыхался после домашней тренировки. По мере того как выносливость мужчины увеличивалась, он стал включать занятия со свободными весами, высокоинтенсивные интервальные тренировки и бег. Он заменил фастфуд на фрукты и овощи, нежирный белок и сложные углеводы. Тем не менее раз в неделю Сандберг позволяет себе есть все, что захочет.

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Американцу удалось привлечь внимание сети Taco Bell, и они предложили ему приготовить несколько начос на гриле и подарили банку сырного соуса халапеньо. «Мы наблюдали за Крисом и болели за него с первого дня. В годовщину челленджа, мы хотели отметить его заслуги. И что может быть лучше для этого, чем вернуть начос на гриле только для него всего на один день», — сказала Николь Велтман, руководитель отдела социальных сетей Taco Bell.

Несмотря на то, что сеть не планирует возвращение блюда в меню на постоянной основе, Сандберг намерен продолжать правильно питаться и тренироваться. «Я никогда не думал, что смогу вдохновить так много людей на то, чтобы они захотели жить более здоровой жизнью», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 25-летний студент любитель фастфуда Нитун Пувираджасинган из Лондона похудел на 71 килограмм. Ему удалось сбросить вес после того, как он отказался от нездорового питания и сделал тренажерный зал в своем гараже.

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Рузанна Акмалтдинова
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