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Фанатов огорчила широкая лысина на затылке принца Гарри

Принц Гарри огорчил фанатов широкой лысиной на затылке во время матча по поло в Калифорнии

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Британский принц Гарри появился на публике без головного убора и удивил фанатов изменениями в своем внешнем виде. Соответствующие снимки и комментарии размещены на Daily Mail.

Герцог Сассекский попал в объектив папарацци на матче по поло в Калифорнии. Фотографы запечатлели знаменитость, когда он наносил солнцезащитный крем на тело во время игрового перерыва. На опубликованных кадрах видно, что на затылке мужчины образовалась широкая лысина.

Читателей издания огорчила внешность облысевшего принца, о чем они принялись писать в комментариях под фотографиями. «Почему он просто не побреется налысо? Лысина огромная», «К сожалению, и у Гарри пропали шикарные волосы», «Все-таки ему не повезло с генетикой», «Как жаль, очень некрасивая лысина», «Бедный Гарри», — высказывались поклонники.

В феврале 2020 года стало известно, что герцог Сассекский посетил престижную трихологическую клинику Philip Kingsley Trichological Clinic в Лондоне. По информации издания The Sun, в учреждении ему сделали пересадку волос. До этого журналисты отмечали, что залысина принца увеличилась вдвое со дня свадьбы с Меган Маркл в мае 2018 года. Однако к 2020 году волос на голове Гарри стало значительно больше.

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Майя Пономаренко
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