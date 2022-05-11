Минобороны обвинило США в создании в Мариуполе центра по работе с холерой

Минобороны заявило, что США использовали Мариуполь для работы с возбудителем холеры

США использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителями холеры. Об этом заявил журналистам начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны Игорь Кириллов. Он обвинил Штаты в возможном использовании лабораторий в военных целях.

Глава войск РХБЗ сообщил, что часть документов в расположенных в Мариуполе биолабораториях была уничтожена, однако оставшиеся якобы свидетельствуют об использовании города в качестве базы для «сбора и паспортизации возбудителя холеры».

«Отобранные штаммы направлялись в Центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США. Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов», — подытожил Кириллов.

В Минобороны также отметили, что расположенные в Мариуполе лаборатории могли использоваться не по прямому назначению, а в военно-биологической программе, о чем якобы свидетельствует наличие в «составе коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний».

Изложенные факты были добыты ведомством после «изучения материалов», доступ к которым был получен с началом спецоперации России на Украине и в Донбассе.

Ранее Минобороны заявило о работе Украины над доставкой оружия массового поражения, о чем якобы свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении военных документы.