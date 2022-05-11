Apple прекратила выпуск iPod

Компания Apple сообщила о прекращении выпуска аудиоплееров iPod

Apple прекратила выпуск аудиоплееров iPod. Об этом сообщается на сайте компании.

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять свою музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple. Благодаря приложению Apple Music пользователи имеют доступ к более чем 90 миллионов песен и 30 тысяч плейлистов», — сообщается в пресс-релизе.

В компании отметили, что возможности iPod поддерживаются другими продуктами Apple. «Дух iPod продолжит жить. Мы встроили его функции во все наши устройства — от смартфонов iPhone до часов Apple Watch, ноутбуков Mac, планшетов iPad и видеоустройств Apple TV», — сказал старший вице-президент Apple по международному маркетингу Грег Джосвиак.

Продажи iPod на сайте Apple планируется продолжать до исчерпания складских запасов.

В январе издание 9to5mac сообщило, что компания Apple не планирует выпускать плееры под брендом iPod.