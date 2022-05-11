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В Сочи привезли уникальные экспонаты камнерезного искусства

В Сочи привезли выставку уникальных экспонатов камнерезного искусства POSTFABERGE

Кадр: Вести.Сочи

В Сочи привезли выставку уникальных экспонатов камнерезного искусства POSTFABERGE, созданных мастерами петербургской школы. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Все представленные на выставке изделия созданы из цельного камня и представляют смешение ювелирного и камнерезного искусства. Для обработки природного материала мастера используют ручную технику, которую сейчас практически никто не применяет.

«Это барельефная резьба, смешанная с горельефной. В таком стиле не режет сейчас практически никто. Это тяжело, трудно и очень сложно», — рассказал арт-дилер и коллекционер Денис Арцинович.

Ранее, 29 апреля, горный курорт «Роза Хутор» под Сочи объявил об открытии летнего сезона. Туристам доступны 13 пеших маршрутов, разработанных с Сочинским национальным парком, 110 километров пеших троп и новый кемпинг.

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Мария Гейн
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