В Сочи привезли уникальные экспонаты камнерезного искусства

В Сочи привезли выставку уникальных экспонатов камнерезного искусства POSTFABERGE

В Сочи привезли выставку уникальных экспонатов камнерезного искусства POSTFABERGE, созданных мастерами петербургской школы. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Все представленные на выставке изделия созданы из цельного камня и представляют смешение ювелирного и камнерезного искусства. Для обработки природного материала мастера используют ручную технику, которую сейчас практически никто не применяет.

«Это барельефная резьба, смешанная с горельефной. В таком стиле не режет сейчас практически никто. Это тяжело, трудно и очень сложно», — рассказал арт-дилер и коллекционер Денис Арцинович.

Ранее, 29 апреля, горный курорт «Роза Хутор» под Сочи объявил об открытии летнего сезона. Туристам доступны 13 пеших маршрутов, разработанных с Сочинским национальным парком, 110 километров пеших троп и новый кемпинг.

