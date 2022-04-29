На курорте «Роза Хутор» открылся летний сезон

Горный курорт «Роза Хутор» открыл летний сезон 29 апреля

Горный курорт «Роза Хутор» под Сочи в пятницу, 29 апреля, объявил об открытии летнего сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полностью готовы к новому летнему сезону, настроение которому задаст самый популярный фестиваль бега в России — Rosa Run. Он стартует на курорте уже 1 мая», — рассказали в пресс-службе комплекса и добавили, что в мероприятии примут учатие более трех тысяч спортсменов.

Отмечается, что летом 2022 года туристам буду доступны 13 пеших маршрутов, разработанных с «Сочинским национальным парком», 110 километров пеших троп и новый кемпинг. Кроме того, для любителей пляжного отдыха в Горной Олимпийской деревне появятся специальные зоны Rosa Beach и SunShine Park, оснащенные открытым бассейном, шезлонгами, баней, гастробаром и панорамной смотровой площадкой.

Ранее сообщалось, что власти Сочи к 2024 году планируют построить канатную дорогу к башне на горе Ахун в Хостинском районе за четыре миллиарда рублей. Появление новой дороги позволит историческому объекту увеличить экскурсионный трафик до 500 тысяч человек в год.