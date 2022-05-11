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Казахстан передаст Киргизии военную технику

Мажилис Казахстана одобрил безвозмездную передачу Киргизии военной техники

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / Globallookpress.com

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана одобрил проект закона о ратификации соглашения, предполагающего оказание военно-технического содействия Киргизии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно договору, подписанному 7 декабря 2021 года в Нур-Султане, казахская сторона безвозмездно передаст Киргизии военную технику с целью обеспечения безопасности и военного потенциала региона. Наименования и объемы помощи будут согласовываться по дипломатическим каналам.

Соглашение направлено на рассмотрение сената Казахстана (верхней палаты парламента).

В ноябре 2021 года стало известно, что Казахстан передаст Киргизии и Таджикистану боеприпасы и спецтехнику в связи с ситуацией в Афганистане. Помощь будет оказана из сверхнормативных запасов страны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен наладить отношения с властями Афганистана, представленными боевиками радикального движения «Талибан» (деятельность организации запрещена в России).

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Алевтина Запольская
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