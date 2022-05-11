Планировавшего разрушить опору ЛЭП злоумышленника поймали в российском регионе

В Кемеровской области поймали злоумышленника, который планировал разрушить опору ЛЭП

В Кемеровской области поймали злоумышленника, который планировал разрушить опору ЛЭП. Об этом в среду, 11 мая, сообщает Telegram-канал Baza.

40-летнего местного патологоанатома подозревают как минимум в трех попытках обрушения опоры линии электропередачи в российском регионе, которые были зафиксированы ранее. В апреле неизвестный повредил металлические тросы крепления опоры в Заводском районе Кемерова, через несколько недель кто-то открутил крепежные болты на опоре ЛЭП на территории Новокемеровской электростанции в том же районе, а 7 мая неизвестный подпилил несущую конструкцию опоры в районе автодороги Кемерово — Промышленная.

После этого силовики вышли на след мужчины, который работал патологоанатомом в Кузбасской областной клинической больнице. При обыске у него дома обнаружили канистры и бутылки с бензином, селитру, противогазы, упаковки с деньгами, карты Кузбасса и Украины. Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение имущества.