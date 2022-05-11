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Спорт

Младший сын Кости Цзю выиграл нокаутом второй профессиональный бой подряд

Младший сын Кости Цзю Никита выиграл нокаутом второй профессиональный бой подряд

Кадр: Workoutmma / YouTube

Австралийский боксер Никита Цзю одержал победу над соотечественником Мэйсоном Смитом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся на турнире в австралийском Ньюкасле и завершился в первом раунде техническим нокаутом. Боксеры выступали в первом среднем весе.

24-летний Цзю выиграл второй бой подряд на профессиональном ринге. 3 марта боксер нокаутировал соотечественника Аарона Стала. Цзю проживает и тренируется в Австралии. Он — младший сын советского и российского боксера Кости Цзю, который был абсолютным чемпионом мира по боксу.

Еще один сын Кости Цзю, Тим, также является профессиональным боксером. На его счету 21 победа в 21 поединке. Свой последний бой 27-летний спортсмен провел 26 марта, победив американца Террела Гола и защитив пояс WBO Global в первом среднем весе.

Алексей Гусев
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