Младший сын Кости Цзю выиграл нокаутом второй профессиональный бой подряд

Младший сын Кости Цзю Никита выиграл нокаутом второй профессиональный бой подряд

Австралийский боксер Никита Цзю одержал победу над соотечественником Мэйсоном Смитом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой состоялся на турнире в австралийском Ньюкасле и завершился в первом раунде техническим нокаутом. Боксеры выступали в первом среднем весе.

24-летний Цзю выиграл второй бой подряд на профессиональном ринге. 3 марта боксер нокаутировал соотечественника Аарона Стала. Цзю проживает и тренируется в Австралии. Он — младший сын советского и российского боксера Кости Цзю, который был абсолютным чемпионом мира по боксу.

Еще один сын Кости Цзю, Тим, также является профессиональным боксером. На его счету 21 победа в 21 поединке. Свой последний бой 27-летний спортсмен провел 26 марта, победив американца Террела Гола и защитив пояс WBO Global в первом среднем весе.