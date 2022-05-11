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В Туле открылась выставка работ Кукрыниксов времен войны

В Туле открылась выставка с плакатами Кукрыниксов времен Великой Отечественной войны
Плакат художника Кукрыниксов. 1942 г.

Плакат художника Кукрыниксов. 1942 г.. Фото: Globallookpress.com

В Туле открылась выставка «Дорогами войны», на которой представлены работы творческого коллектива Кукрыниксы, созданные в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 11 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Тульской области.

Как отмечается, выставка заработала в тульском музее Порфирия Крылова, который входил в творческий союз. В экспозицию вошли плакаты художников Кукрыниксов «Окна ТАСС», предоставленные Рыбинским музеем-заповедником, а также работы самого Крылова и его военные награды.

«Работы Кукрыниксов сыграли огромную роль в военные годы. Наш земляк Порфирий Крылов совершил творческий подвиг, пройдя дорогу войны от начала и до конца, укрепляя своими работами дух бойцов Красной армии и тех, кто работал в тылу», — заявила министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Уточняется, что посетить выставку можно будет до конца июня.

В творческий союз Кукрыниксы входили такие художники, как Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов. Всего за годы войны они создали более тысячи рисунков, плакатов и листовок.

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Варвара Кошечкина
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