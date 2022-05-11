Лавров раскрыл главный вывод России о будущем под санкциями

Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как жить дальше при санкциях

Россия имеет полное понимание того, как ей жить в будущем в условиях введенных экономических санкций Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, передает ТАСС.

«У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод: вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным», — раскрыл дипломат.

Ранее бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Он напомнил, что ряд крупных стран не поддержали требования США о санкциях против Москвы.