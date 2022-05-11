Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров раскрыл главный вывод России о будущем под санкциями

Сергей Лавров заявил, что Россия имеет полное понимание того, как жить дальше при санкциях

Фото: пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Россия имеет полное понимание того, как ей жить в будущем в условиях введенных экономических санкций Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, передает ТАСС.

«У нас есть полное понимание, как нам дальше жить. Главный вывод: вообще не полагаться в наших планах на то, что Запад является договороспособным», — раскрыл дипломат.

Ранее бывший помощник Генерального секретаря ООН Ганс-Кристоф фон Шпонек заявил, что попытки Запада склонить большинство стран мира к мерам против России провалились. Он напомнил, что ряд крупных стран не поддержали требования США о санкциях против Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Херсонская область захотела войти в состав России
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах
Чехия усилит контроль для украинских беженцев
Российская школьница дважды выстрелила в отца и пришла в полицию с повинной
Власти граничащего с Украиной российского региона объяснили работу ПВО
93-летний актер Джеймс Хонг получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Украинского журналиста исключили из кремлевского пула
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
В России похоронили трех погибших на Украине военных
Еврокомиссия предложит признать обход санкций ЕС против России преступлением
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.