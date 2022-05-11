Житель Великобритании выиграл рекордные 184 миллиона фунтов стерлингов в лотерею

The Sun: житель Великобритании выиграл рекордные £184 миллиона в лотерею EuroMillions

Житель Великобритании выиграл 184 миллиона фунтов стерлингов (15,6 миллиарда рублей) в лотерею EuroMillions — самую крупную сумму когда-либо выигрываемую одним игроком за все время существования игры в Европе. Об этом сообщает The Sun.

Согласно изданию, рекордный выигрыш сделает победителя богаче певицы Адель, состояние которой оценивается в 92 миллиона фунтов стерлингов. Нынешний обладатель джекпота пока не выходил на связь с организаторами лотереи, однако The Sun отмечает, что на выигранные деньги он сможет приобрести, например, остров Рангиай у берегов Таиланда, который выставлен на продажу за 130 миллионов фунтов стерлингов.

Выигрыш неизвестного британца является рекордным для участников EuroMillions. Он на 14 миллионов фунтов стерлингов превышает предыдущий джекпот, который достался анонимному игроку в 2019 году и составил 170 миллионов фунтов стерлингов. «Благодаря игрокам Национальной лотереи, более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (101,8 миллиарда рублей) было распределено по всей Великобритании, чтобы помочь справиться с последствиями коронавируса», — заявил старший советник по работе с победителями в лотерее Энди Картер.

Ранее сообщалось, что житель Франции выиграл в лотерею 200 миллионов евро — рекордный выигрыш для страны и для всей истории существования игры в Европе. Предыдущий самый большой выигрыш во Франции — 170 миллионов евро.