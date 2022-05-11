Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Житель Великобритании выиграл рекордные 184 миллиона фунтов стерлингов в лотерею

The Sun: житель Великобритании выиграл рекордные £184 миллиона в лотерею EuroMillions

Фото: imago-images.de / IMAGO / osnapix / Hirnschal / Globallookpress.com

Житель Великобритании выиграл 184 миллиона фунтов стерлингов (15,6 миллиарда рублей) в лотерею EuroMillions — самую крупную сумму когда-либо выигрываемую одним игроком за все время существования игры в Европе. Об этом сообщает The Sun.

Согласно изданию, рекордный выигрыш сделает победителя богаче певицы Адель, состояние которой оценивается в 92 миллиона фунтов стерлингов. Нынешний обладатель джекпота пока не выходил на связь с организаторами лотереи, однако The Sun отмечает, что на выигранные деньги он сможет приобрести, например, остров Рангиай у берегов Таиланда, который выставлен на продажу за 130 миллионов фунтов стерлингов.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля 2018

Выигрыш неизвестного британца является рекордным для участников EuroMillions. Он на 14 миллионов фунтов стерлингов превышает предыдущий джекпот, который достался анонимному игроку в 2019 году и составил 170 миллионов фунтов стерлингов. «Благодаря игрокам Национальной лотереи, более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (101,8 миллиарда рублей) было распределено по всей Великобритании, чтобы помочь справиться с последствиями коронавируса», — заявил старший советник по работе с победителями в лотерее Энди Картер.

Ранее сообщалось, что житель Франции выиграл в лотерею 200 миллионов евро — рекордный выигрыш для страны и для всей истории существования игры в Европе. Предыдущий самый большой выигрыш во Франции — 170 миллионов евро.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Граничащее с Украиной российское село подверглось обстрелу
Женщина осталась без волос после посещения салона красоты в Подмосковье
Россиянин во время рыбалки обнаружил в воде останки пропавшего подростка
Названа еще одна модная стрижка на лето 2022 года
Тарпищев сравнил «Зенит» с «Реалом»
Житель Великобритании выиграл рекордные 184 миллиона фунтов стерлингов в лотерею
Белорусского журналиста обвинили в экстремизме из-за фотографий военной техники
Участник «Дома-2» разгромил салон красоты из-за неудачной прически жены
Мурашко предложил создать Медицинскую ассоциацию стран БРИКС
Названа стоимость Xiaomi 12 в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.