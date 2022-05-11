Россиянин во время рыбалки обнаружил в воде останки пропавшего подростка

Под Волгоградом рыбак обнаружил в воде останки пропавшего мальчика из Саратовской области

В Волгоградской области местный рыбак во время рыбалки обнаружил скелетированные останки пропавшего подростка. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на старшего следователя Палласовского межрайонного следственного отдела Виктора Важанова.

По сведениям издания, утром в среду, 11 мая, житель поселка Красный Яр рыбачил на правом берегу Волги недалеко от села Белокаменка. Внезапно россиянин заметил в воде предмет, похожий на человеческое тело, после чего вызвал на место полицейских.

Позже следователи выяснили, что, по предварительной информации, останки принадлежат мальчику 2008 года рождения из Саратовской области. Больше года назад он гулял вместе с другом в городе Вольск и провалился под лед; тогда его тело найти не удалось.

Его мать опознала сына по кусочкам сохранившейся одежды, однако точная информация о личности погибшего появится только после генетической экспертизы.