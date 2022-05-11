Медведев высказался о будущем спецоперации России на Украине

Медведев заявил, что цели спецоперации России на Украине будут достигнуты

Цели специальной операции России на Украине будут достигнуты. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 11 мая.

Политик также заявил, что у Запада не получится нанести Кремлю поражение и ограничить экономическое развитие и политическое влияние страны в мире.

О начале спецоперации стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. По словам главы государства, основная цель этих действий — помочь местных жителям.

9 мая он сообщил, что у него нет никак сомнений по поводу успеха этой спецоперации. Путин также подчеркнул, что представители ВС РФ воюют мужественно, героически и профессионально.