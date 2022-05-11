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Медведев высказался о будущем спецоперации России на Украине

Медведев заявил, что цели спецоперации России на Украине будут достигнуты

Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Цели специальной операции России на Украине будут достигнуты. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 11 мая.

Политик также заявил, что у Запада не получится нанести Кремлю поражение и ограничить экономическое развитие и политическое влияние страны в мире.

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О начале спецоперации стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. По словам главы государства, основная цель этих действий — помочь местных жителям.

9 мая он сообщил, что у него нет никак сомнений по поводу успеха этой спецоперации. Путин также подчеркнул, что представители ВС РФ воюют мужественно, героически и профессионально.

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Евгения Куликова
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