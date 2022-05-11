Медведев высказался о будущем спецоперации России на Украине
Цели специальной операции России на Украине будут достигнуты. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 11 мая.
Политик также заявил, что у Запада не получится нанести Кремлю поражение и ограничить экономическое развитие и политическое влияние страны в мире.
О начале спецоперации стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. По словам главы государства, основная цель этих действий — помочь местных жителям.
9 мая он сообщил, что у него нет никак сомнений по поводу успеха этой спецоперации. Путин также подчеркнул, что представители ВС РФ воюют мужественно, героически и профессионально.