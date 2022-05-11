Посол Украины раскритиковал Германию за нерешительность

Посол Украины Мельник раскритиковал ФРГ за нерешительность в вопросе поставок оружия

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал ФРГ за нерешительность в вопросе поставок оружия на фоне российской специальной военной операции, передает РИА Новости.

«Несмотря на обещанную [канцлером Германии] Олафом Шольцем смену эпохи, [правительственная] коалиция не создает впечатления, что действительно готова быстро перейти к действиям. Обещанные несколько недель назад [зенитные самоходные установки] Gepard до сих пор не доставлены», — сказал Мельник.

Он назвал слабым аргумент, что украинские войска не могут использовать современные немецкие системы артиллерийского вооружения.

«За три недели, которые, по мнению производственного сектора, необходимы для поставки, у нас было бы достаточно времени для подготовки наших солдат. Эта нерешительность очень расстраивает», — заверил Мельник.

Дипломат подчеркнул, что поставка вооружения Киеву не делает Германию воюющей стороной. «Политический класс в Берлине должен прекратить поддерживать этот страх среди населения», — сказал Мельник.

В конце апреля Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине почти исчерпаны, но власти ФРГ сделали возможной закупку Киевом вооружения у военной промышленности Германии. Позже канцлер сказал, что Москва не оставляет Берлину иного выбора, как поставлять оружие Киеву.