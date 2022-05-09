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Шольц заявил об отсутствии выбора в вопросе поставок оружия Киеву

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Россия не оставляет выбора в вопросе поставок оружия Украине

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Москва не оставляет Берлину иного выбора, как поставлять оружие Киеву. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов, его цитирует ТАСС.

«[Президент России Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора», — сообщил Шольц. Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву.

Ранее президент России заявил, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но усилия оказались напрасными.

В воскресенье, 8 мая, Шольц пообещал, что Германия не сделает НАТО стороной конфликта на Украине.

В апреле министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что поставки оружия на Украину не делают Запад стороной конфликта.

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Даниил Иринин
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