Путин обратился к парадным расчетам военных

Президент Путин заявил, что российские военные сражаются за людей в Донбассе

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции в Донбассе сражаются за безопасность Родины и людей Донбасса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к парадным расчетам военных на Красной площади, передает ТАСС.

«Сейчас, в эти дни, вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины — России», — сообщил он.

Глава государства добавил, что Россия призывала Запад к честному диалогу, но усилия оказались напрасными. Также он отметил, что Россия, в отличие от Запада, не откажется от веры, традиционных ценностей и любви к Родине.

Путин подчеркнул, что Россия гордится поколением победителей. «Наш долг — хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», — сообщил он.

Ранее в Москве начался военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Особенностью парада 2022 года стало участие парадного расчета участников спецоперации в Донбассе.