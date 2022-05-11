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Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече G7

Главы МИД Украины и Молдавии примут участие во встрече «Большой семерки» в Германии
Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / AP

Главы МИД Украины и Молдавии Дмитрий Кулеба и Николай Попеску примут участие во встрече министров иностранных дел «Большой семерки» (G7), которая состоится 12-14 мая в Германии. Об этом сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, передает РИА Новости.

По ее словам, глава МИД Германии Анналена Бербок отправится в Шлезвиг-Гольштейн, где состоится встреча министров иностранных дел. «В фокусе встречи будет, кончено, наступательная война России против Украины, ее последствия, например, для безопасности в энергетике, продовольственном обеспечении», — заявила представитель внешнеполитического ведомства ФРГ.

Другими темами обсуждения станут роль Китая, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе, Афганистане и на Ближнем Востоке, а также борьба с изменением климата и пандемией.

Еще одним гостем встречи, помимо Кулебы и Попеску, станет министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, она подключится по видеосвязи.

Ранее лидеры стран G7 провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую помощь. Они подчеркнули, что будут следовать нынешнему курсу, помогая республике оружием, обеспечивая защиту от хакерских атак и расширяя сотрудничество со страной.

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Алевтина Запольская
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