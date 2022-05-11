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СБУ подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области

Минобороны: СБУ подорвала цистерну с удобрениями для обвинения РФ в применении химоружия

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с националистами подорвала цистерну с удобрениями в Харьковской области для обвинения российских военных в применении химического оружия, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в среду, 11 мая, около 14:00. Минобороны уточнило, что украинская сторона подорвала цистерны в районе населенного пункта Долгенькое Харьковской области. По данным военного ведомства России, предположительно, в цистерне находилась аммиачная селитра. «В результате образовалось облако оранжевого дыма, которое через некоторое время рассеялось», — подчеркнул Мизинцев.

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Никто из военных и мирного населения не пострадал, добавил представитель Минобороны. Мизинцев объяснил, что основная цель подобных провокаций со стороны Киева — выбивание у Запада дополнительной военной помощи.

Ранее Минобороны России предупреждало, что украинская армия готовит провокации в населенных пунктах Высокополье, Ивановка, Князевка и Тополиное Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области.

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Марина Совина
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