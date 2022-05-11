Минобороны заявило об уничтожении трех складов боеприпасов ВСУ

Минобороны заявило об ударах по 93 военным объектам ВСУ и трем складам с боеприпасами

Российские военные за ночь поразили 93 объекта Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе три склада с боеприпасами. Об этом в среду, 11 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары также по двум пунктам управления и 69 районам сосредоточения живой силы и военной техники.

О начале специальной операции на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации Вооруженными силами России, в частности, были уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, а также почти 3000 танков и других боевых бронированных машин, принадлежащих ВСУ.