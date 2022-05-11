Мордашов подал иск в Европейский суд из-за введенных против него санкций

Bloomberg: владелец «Северстали» Мордашов оспорит персональные санкции в Европейском суде

Российский миллиардер Алексей Мордашов подал иск в Суд общей юрисдикции Евросоюза из-за введенных против него санкций. Персональные ограничения, под которые попал владелец «Северстали», были введены Евросоюзом (ЕС) на фоне начала спецоперации России на Украине, они коснулись российских физических лиц, включая чиновников, бизнесменов, деятелей культуры и спортсменов, а также юридических лиц. Об этом пишет Bloomberg.

Бизнесмен и основной акционер «Северстали» считает решение ЕС о введении против него ограничений ошибочным. «Мы считаем санкции против Алексея Мордашова совершенно необоснованными и нелегитимными, и мы будем использовать все доступные средства в соответствии с международным правом для защиты наших интересов», — заявил представитель бизнесмена.

Агентство отмечает, что судебные тяжбы по поводу санкций ЕС могут быть продолжительными, они редко заканчиваются победой истцов, несогласных с введенными против них ограниченными. Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын продолжают оставаться в санкционном списке даже после того, как ранее выиграли иск об оспаривании включения их в список 2020 года. При этом ранее Европейский суд уже отменял санкции против Януковичей в 2019 году. Тогда судьи отменили ограничения, действовавшие против бывшего украинского лидера и его сына с марта 2018 по март 2019 года.

Стало известно, что оспорить включение в санкционный список ЕС захотел один из богатейших предпринимателей России, основатель «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Он подал соответствующий иск в Европейский суд.

Ранее были подсчитаны потери богатейших россиян. Богатейшие предприниматели России потеряли с начала 2022 года более 45 миллиардов долларов. Состояние Алексея Мордашова сократилось на 5,33 миллиарда долларов.