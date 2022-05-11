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США заявили об отсутствии стремления России вступать в столкновение с НАТО

Глава Пентагона Остин заявил, что США не видят стремления России к столкновению с НАТО
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Win McNamee/ Globallookpress.com

США не видят стремления России вступать в столкновение с НАТО. Об отсутствии этих планов заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса, передает ТАСС.

Министр обороны указал, что теоретически возможное нападение России на кого-либо из членов альянса в корне изменило бы геополитическую ситуацию в мире. Коалиции пришлось бы ответить в какой-либо форме согласно статье 5 Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне в 1949 году, о принципах коллективной обороны.

Остин отметил, что не видит у Москвы планов вооруженной конфронтации. «Мой взгляд заключается в том, что Россия не желает сражаться с альянсом НАТО», — сказал он.

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Глава Пентагона добавил, что на Западе никто не хотел бы конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом, имеющим 1,9 миллиона военнослужащих, современные корабли, летательные аппараты и военную технику. «Так что в такой бой лучше не ввязываться. Очень быстро произошла бы эскалация этого в конкуренцию иного рода, которую никто не хочет видеть», — подчеркнул он.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в свою очередь сообщил, что американское оборонное ведомство регулярно отслеживает «потенциальный риск эскалации» и имеет планы действий в чрезвычайной ситуации.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Геоана заявил, что альянс не видит никаких угроз для стран-членов или их населения со стороны России. По его мнению, российский военный потенциал в целом будет ослаблен «на какое-то время» из-за боевых действий на Украине.

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Марина Совина
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