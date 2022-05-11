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В СКР возбудили дело по факту смерти истощенного мальчика в российской больнице

В СКР возбудили дело после смерти истощенного 6-летнего в больнице в Подмосковье

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Одинцове прокуратура проводит проверку после смерти шестилетнего истощенного мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

По данным следствия, 10 мая ребенка в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц Звенигорода. Позже, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.

Как рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по региону Ольга Врадий, следователи возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в подмосковной Кубинке мать заподозрили в убийстве шестилетнего ребенка. По данным следствия, женщина утопила сына, вытащила из ванной, вытерла его тело и положила в кроватку. Когда отец вернулся домой, он обнаружил мальчика мертвым и вызвал скорую и полицию.

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Елизавета Новикова
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