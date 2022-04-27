В СКР возбудили дело по факту убийства шестилетнего ребенка

В Кубинке отец нашел мертвым 6-летнего сына, возбуждено дело по факту убийства

В Одинцовском городском округе возбуждено дело по факту убийства 6-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 26 апреля мальчик находился вместе с матерью в доме, расположенном на улице Сосновка в Кубинке. Как рассказал «Ленте.ру» источник, женщина утопила сына, вытащила из ванной, вытерла его тело и положила в кроватку. Когда отец вернулся домой, он обнаружил ребенка мертвым и вызвал скорую и полицию.

Следователи предположили, что смерть мальчика носит криминальный характер. Как рассказала «Ленте.ру» представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, на его теле имелись телесные повреждения и были видны признаки утопления. Сейчас мать погибшего доставили на допрос. По словам источника «Ленты.ру», в 2021 году она лечилась от душевной болезни. Также известно, что в семье есть еще один ребенок, он старше погибшего.

Ход и результаты расследования уголовного дел находятся на контроле городской прокуратуры.