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Лавров прибыл в Оман

РИА Новости: Сергей Лавров прибыл в Оман для переговоров с вице-премьером и главой МИД

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Оман. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что в Маскате глава российского МИД встретится с вице-премьером по делам кабинета министров Фахдом бен Махмудом ас-Саидом и министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Лавров прилетел в Оман из Алжира, где в понедельник встретился с главой МИД и президентом страны.

Последний раз глава российского внешнеполитического ведомства был в Омане в 2016 году. Тогда главными темами его поездки стали ситуация с ценами на нефть и урегулирование сирийского кризиса.

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Марина Совина
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