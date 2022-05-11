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В Великобритании признали отсутствие у России боязни ЗРК Patriot

Rai Al Youm: Россия не боится ЗРК Patriot в Швеции, но выступает против сил США в стране

Фото: Reuters

Россия не боится размещения в Швеции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot американского производства и Военно-морских сил (ВМС) этой страны, признал в публикации британской газеты Rai Al Youm обозреватель Ихаб Мокбель.

По его мнению, основным недостатком Patriot является их ограниченная способность бороться с ракетами. «Эта система снова доказала свою несостоятельность в Саудовской Аравии, когда она использовалась для противодействия ракетам хуситов», — пишет обозреватель.

Автор отмечает, что основные опасения России в связи с возможным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО связаны с возможным присутствием в этих странах сил США. Также утверждается, что российские подводные лодки могут незамеченными проникнуть в территориальные воды Швеции.

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Ранее 11 мая издание Helsingin Sanomat рассказало о планах Финляндии и Швеции подать заявки на вступление в НАТО на следующей неделе.

В ноябре 2021 года Швеция получила от США первые ЗРК Patriot.

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Иван Потапов
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