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Россиянина убили в кафе Петербурга

В Петербурге полиция задержала семерых мужчин после драки со смертельным исходом в кафе

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полиция задержала семерых мужчин после драки со смертельным исходом в кафе Фрунзенского района. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сообщение о конфликте поступило в полицию около 12 часов ночи 11 мая. На место прибыл наряд. Было установлено, что 32-летний местный житель поссорился со своим 43-летним земляком и избил его. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Через час мужчина скончался.

Ранее подозреваемый был судим за грабежи, убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Вместе с ним были задержаны другие участники конфликта: два жителя Дагестана, житель Кабардино-Балкарии, уроженец Новгородской области, гражданин Узбекистана и еще один житель Санкт-Петербурга. На них составили протоколы об употреблении наркотических средств.

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Мария Рубникович
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