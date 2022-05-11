Россиянина убили в кафе Петербурга

В Петербурге полиция задержала семерых мужчин после драки со смертельным исходом в кафе

В Санкт-Петербурге полиция задержала семерых мужчин после драки со смертельным исходом в кафе Фрунзенского района. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сообщение о конфликте поступило в полицию около 12 часов ночи 11 мая. На место прибыл наряд. Было установлено, что 32-летний местный житель поссорился со своим 43-летним земляком и избил его. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Через час мужчина скончался.

Ранее подозреваемый был судим за грабежи, убийство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести. Вместе с ним были задержаны другие участники конфликта: два жителя Дагестана, житель Кабардино-Балкарии, уроженец Новгородской области, гражданин Узбекистана и еще один житель Санкт-Петербурга. На них составили протоколы об употреблении наркотических средств.