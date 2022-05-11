В ООН сообщили о подготовке КНДР ядерного полигона для испытания

Постпред США Томас-Гринфилд сообщила о подготовке КНДР ядерного полигона для испытания

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что КНДР начала подготовку полигона «Пхунгери» для поведения седьмого ядерного испытания. Ее слова приводит РИА Новости.

«КНДР занимается реконструкцией своего ядерного полигона, готовясь к седьмому ядерному испытанию», — сообщила постпред США на заседании СБ ООН.

В конце апреля газета Financial Times сообщила, что власти Северной Кореи планируют провести первые с 2017 года ядерные испытания. По данным издания, которое ссылается на информацию вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, о ведущейся подготовке свидетельствуют последние спутниковые снимки, сделанные над ядерным полигоном КНДР в Пхунгери.

26 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на параде в честь 90-летия основания Корейской народной армии, заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости.