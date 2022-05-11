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Послы США и Польши покинули здание МИД России

Посол США Салливан покинул здание МИД России вместе с послом Польши Краевским

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский покинули здание МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве уточнили, что представители Вашингтона и Варшавы провели в российском министерстве менее 20 минут и не оставили комментариев журналистам, когда покидали МИД.

Ранее стало известно, что Краевский и Салливан одновременно прибыли в здание МИД России в 15:00.

11 мая палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении пакета дополнительной помощи Украине на рекордную сумму около 40 миллиардов долларов. Запрос Конгрессу на это дополнительное финансирование ранее направил президент США Джо Байден.

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Николай Чигасов
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