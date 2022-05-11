Послы США и Польши прибыли к зданию МИД России

Посол США Салливан и посол Польши Краевский прибыли к зданию МИД России

Послы США и Польши в Москве Джон Салливан и Кшиштоф Краевский прибыли к зданию МИД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что представители Вашингтона и Варшавы приехали одновременно. Случилось это, согласно информации РИА Новости, в 15 часов дня.

29 апреля Салливан обвинил министра иностранных дел России Сергея Лаврова в «ядерном шантаже». Так Салливан отреагировал на слова министра про реальность риска ядерной войны. По его словам, Соединенные Штаты «не играют в политику ядерного балансирования на грани».