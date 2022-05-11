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В ЦБ заявили о неопределенности базового сценария прогноза

ЦБ: неопределенность базового сценария Банка России остается крайне высокой

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Неопределенность базового сценария Банка России остается крайне высокой, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Об этом пишет РИА Новости.

«Представленный базовый сценарий существенно зависит от развития геополитических факторов, а также от способности экономики адаптироваться в новых условиях», — говорится в документе. Также отмечается, что на среднесрочном горизонте преобладают проинфляционные риски, хотя их влияние снизилось по сравнению с периодом конца февраля.

Среди главных проинфляционных рисков регулятор указал на следующие: усиление внешних торговых и финансовых ограничений, снижение потенциала экономики России, рост инфляционных ожиданий на фоне их повышенных и незаякоренных уровней.

Важным фактором, которые влияют на динамику инфляции и инфляционных ожиданий, останется динамика обменного курса рубля. Другой риск — дополнительные решения по нынешнему изменению параметров бюджетной политики, неизвестные на момент подготовки прогноза Банка России.

К главным рискам дезинфляции относятся дополнительные ужесточения денежно-кредитных условий в российской экономике и более быстрое восстановление предложения в условиях сохранения высокой нормы сбережений населения и низкой потребительской активности.

Ранее сообщалось, что, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составит 18–23 процента в 2022 году. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024-м.

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Марина Совина
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