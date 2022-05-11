Озвучена способствующая развитию депрессии аминокислота

Cell Metabolism: пролин в рационе питания способен увеличить риск развития депрессии

Исследовательская команда из Института биомедицинских исследований Жироны (IDIBGI) и Университета Помпеу Фабра (UPF) в Испании озвучила способствующую развитию депрессии аминокислоту. Оказалось, что большое количество пролина в рационе питания увеличивает риск депрессивного расстройства у людей, мушек и мышей. Выводы работы описаны в научном журнале Cell Metabolism.

В ходе исследования ученые проанализировали тип и количество аминокислот, которые потребляют испытуемые. Также им было предложено заполнить анкету о своем психологическом состоянии и настроении. Выяснилось, что повышенная концентрация пролина в организме была связана с депрессивными состояниями. Однако не все пациенты, у которых были обнаружены высокие показатели этой аминокислоты, страдали от депрессии. Для появления неблагоприятного эффекта также необходимы определенные бактерии в кишечном микробиоте, вызывающие метаболические реакции.

Для обоснования этой теории специалисты подсадили микробиоту испытуемых людей мышам и добавили в корм плодовым мушкам (Drosophila melanogaster), генетические заболевания которых крайне похожи на человеческие. В результате предположения ученых подтвердились. Грызуны с подсаженной микробиотой становились более депрессивными, так же как и насекомые, получавшие энтеробактер были более подавленными.