Жители Чукотки впервые встретили необычный для региона вид птиц

В устье реки Анатыкок на Чукотке сотрудники нацпарка «Берингия» впервые встретили лутка

В море в устье реки Анатыкок на Чукотке сотрудники нацпарка «Берингия» во время традиционных весенних орнитологических наблюдений впервые встретили лутка, который является необычным для этого региона видом птиц. Об этом сообщается в группе «Национальный парк "Берингия"» во «ВКонтакте».

«Это самый мелкий из крохалей, обитающих на территории нашей страны. Раньше этот вид никогда не отмечался на востоке Чукотки», — рассказали в парке.

Также сотрудники увидели крупные стаи юрков. Отмечается, что за последние 35 лет этот вид птиц встречался во время миграций шесть раз. При этом удавалось зарегистрировать только одну-две особи. В этот раз сотрудники парка наблюдали крупные стаи до 50 особей.

Ранее кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института Евгений Шемякин заявил, что в Якутии начал гнездиться бекасовидный веретенник. Традиционный ареал обитания этих пернатых находится в лесостепях и степях Центральной Азии, однако сменить местоположение их вынудила засуха.