Apple потеряла статус самой дорогой компании в мире

Bloomberg: Apple уступила Saudi Aramco статус самой дорогой компании в мире

Рост цен на нефть и инфляция, которая привела к снижению акций технологических компаний, способствовали потере Apple статуса самой дорогой компании в мире. Свое место она уступила саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, рыночная капитализация компании составила 2,43 триллиона долларов, а Apple — 2,38 триллиона долларов. Отмечается, что даже если Apple удастся вернуть себе позицию лидера, нынешняя ситуация показывает значительные изменения в ситуации в мировой экономике.

В начале 2022 года Apple впервые превысила капитализацию в три триллиона долларов, что до этого не удавалось сделать ни одной из компаний, однако после этого данный показатель корпорации сильно снизился.

Ранее стало известно, что Apple прекратила выпуск аудиоплееров iPod. При этом в компании отметили, что возможности iPod поддерживаются другими продуктами Apple.