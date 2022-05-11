В США выразили надежду на скорое разрешение украинского кризиса

Представитель Госдепа США Прайс выразил надежду на скорое разрешение кризиса на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал военную помощь Украине, в рамках которой Вашингтон выделит Киеву 40 миллиардов долларов. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Прайс сообщил, что Конгресс рассматривает проект о выделении Украине около 40 миллиардов долларов до конца фискального года, который продлится до октября. Представитель Госдепа выразил надежду, что выделение Украине 10 миллиардов в месяц способствует скорому разрешению кризиса. Прайс полагает, что это произойдет «настолько скоро, насколько возможно».

Представитель внешнеполитического ведомства США признал, что помощь Украине влечет за собой высокие расходы. Однако альтернатива этой поддержки «будет стоить дороже», подчеркнул Прайс.

Ранее Прайс заявил о готовности США участвовать в восстановлении Украины. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен предпринять соответствующие действия, «когда появится возможность помочь».