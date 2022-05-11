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Госдеп заявил о готовности США помочь восстановить Украину

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США готовы участвовать в восстановлении Украины
Здание Госдепа США

Здание Госдепа США. Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

США готовы принять участие в восстановлении Украины после завершения специальной операции, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, будет ли Вашингтон помогать восстанавливать Украину. «Мы абсолютно готовы принять в этом участие», — подчеркнул представитель Госдепа. По его словам, «когда появится возможность помочь» после военных действий, США будут готовы к этому.

Прайс пообещал, что до этого времени Вашингтон будет предоставлять Киеву гуманитарную, военную и краткосрочную экономическую помощь.

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Ранее стало известно, что власти Украины решили направить конфискованные российские активы на восстановление страны. Эти средства станут одним из основных источников наполнения Национального фонда инвестиций Украины.

Кроме того, в США приняли закон, который разрешает направлять арестованные из-за санкций российские активы на поддержку Украины.

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Марина Совина
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