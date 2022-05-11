Госдеп заявил о готовности США помочь восстановить Украину

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США готовы участвовать в восстановлении Украины

США готовы принять участие в восстановлении Украины после завершения специальной операции, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, будет ли Вашингтон помогать восстанавливать Украину. «Мы абсолютно готовы принять в этом участие», — подчеркнул представитель Госдепа. По его словам, «когда появится возможность помочь» после военных действий, США будут готовы к этому.

Прайс пообещал, что до этого времени Вашингтон будет предоставлять Киеву гуманитарную, военную и краткосрочную экономическую помощь.

Ранее стало известно, что власти Украины решили направить конфискованные российские активы на восстановление страны. Эти средства станут одним из основных источников наполнения Национального фонда инвестиций Украины.

Кроме того, в США приняли закон, который разрешает направлять арестованные из-за санкций российские активы на поддержку Украины.