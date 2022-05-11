В Кремле прокомментировали обвинения в причастности России к атакам на Starlink

Песков заявил, что не располагает данными о причастности России к атакам на Starlink

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о причастности Москвы к атакам на Starlink. Об этом, как сообщает «Интерфакс», он сказал в ходе общения с журналистами, прокомментировав обвинения американского предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

«Это, наверное, сейчас излюбленное хобби всех в мире в любых атаках в плане информбезопасности обвинять Россию. При этом здесь, наверное, уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак. Я не знаю, что является основанием для таких обвинений, мы не располагаем такой информацией», — отметил представитель Кремля.

Также Песков дал ответ на вопрос о том, соответствуют ли действительности сведения об использовании оборудования Starlink Украиной против российских солдат: «Это надо спрашивать у российских военных», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Илон Маск заявил в своем Twitter, что до сих пор удается сопротивляться «попыткам России заглушить Starlink», однако Москва предпринимает все больше усилий для этого.

Тем временем глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Маск причастен к снабжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) средствами военной связи. Он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, из которых следует, что наземное оборудование Starlink было доставлено в Мариуполь военными вертолетами.