Навка оценила запрет Тутберидзе выходить на лед на тренировках дочери в США

Навка назвала кошмаром запрет Тутберидзе выходить на лед на тренировках дочери в США

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на информацию о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе выходить на лед во время тренировок ее дочери Дианы Дэвис в США. Об этом сообщает Metaratings.

Спортсменка дала происходящему негативную оценку и назвала его кошмаром. «Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то», — добавила Навка.

О запрете для Тутберидзе ранее 11 мая сообщил пользователь Reddit под ником Figure Skating. Он опубликовал скриншот якобы со словами директора катка в Норвуде Ребекки Стамп.

7 мая в Twitter The Skating Lesson сообщалось, что Тутберидзе прибудет в Бостон, где тренируется ее дочь, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Предполагалось, что она поможет хореографу Бенуа Ришо, который поставит программу российским танцорам.