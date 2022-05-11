Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Енисей
Кубок России|1/2 финала
Ницца
Сегодня
20:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|36-й тур
Лидс Юнайтед
Сегодня
21:30 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Лестер Сити
Сегодня
21:45 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|21-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Флорида Пантерз
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Спорт

Стало известно о запрете Тутберидзе выходить на лед на тренировках дочери в США

Тутберидзе запретили находиться на льду на катке в США, где тренируется ее дочь Дэвис

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе запретили выходить на лед во время тренировок ее дочери Дианы Дэвис в США. Об этом стало известно пользователю Reddit под ником Figure Skating, который опубликовал скриншот якобы со словами директора катка в Норвуде Ребекки Стамп.

«Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», — заявила в письме Стамп. Она подчеркнула, что тренер сможет наблюдать за процессом постановки новой программы с трибуны.

7 мая в Twitter The Skating Lesson сообщалось, что Тутберидзе прибудет в Бостон, где тренируется ее дочь, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Предполагалось, что она поможет хореографу Бенуа Ришо, который поставит программу российским танцорам.

Дэвис родилась и проживает в США, однако выступает за сборную России. С 2020 года Дэвис и Смолкин тренируются в группе Игоря Шпильбанда. На Олимпийских играх в Пекине пара заняла 14-е место.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Власти Херсонской области решили просить Путина принять регион в состав России
В начальных классах школ России начнется историческое просвещение
Власти Чехии разрешили гражданам служить наемниками в ВСУ
США и Болгария договорились о поставках газа
Российский врач раскрыла опасность вырывания седых волос
В Минобороны предупредили о провокациях с оружием массового поражения на Украине
Полицейские задержали угрожавшего им арбалетом россиянина
Россиянам рассказали о негативном влиянии белых ночей на организм
Посол Украины раскритиковал Германию за нерешительность
Разработана превращающая свойства одного металла в другой технология
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.