Стало известно о запрете Тутберидзе выходить на лед на тренировках дочери в США

Тутберидзе запретили находиться на льду на катке в США, где тренируется ее дочь Дэвис

Российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе запретили выходить на лед во время тренировок ее дочери Дианы Дэвис в США. Об этом стало известно пользователю Reddit под ником Figure Skating, который опубликовал скриншот якобы со словами директора катка в Норвуде Ребекки Стамп.

«Ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой нашего клуба в отношении родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду или стоять у бортика», — заявила в письме Стамп. Она подчеркнула, что тренер сможет наблюдать за процессом постановки новой программы с трибуны.

7 мая в Twitter The Skating Lesson сообщалось, что Тутберидзе прибудет в Бостон, где тренируется ее дочь, которая выступает в паре с Глебом Смолкиным. Предполагалось, что она поможет хореографу Бенуа Ришо, который поставит программу российским танцорам.

Дэвис родилась и проживает в США, однако выступает за сборную России. С 2020 года Дэвис и Смолкин тренируются в группе Игоря Шпильбанда. На Олимпийских играх в Пекине пара заняла 14-е место.