Сваленные на полу тела в российском морге сняли на видео

Житель Алтайского края обнаружил свалку тел на полу морга больницы в Славгороде

Житель Алтайского края обнаружил свалку тел мертвых людей на полу морга центральной районной больницы Славгорода. Снятое мужчиной видео опубликовал паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на входе в морг лежит мешок, в котором, судя по форме, может находиться труп. В помещении непокрытые тела сложены вдоль стен коридора.

Очевидец рассказал изданию «Подъем», что пришел забирать умершую родственницу. Сотрудники морга отказались с ним разговаривать и попросили отойти подальше от здания. Когда они увидели, что мужчина снимает видео, то закрыли перед ним дверь.

Администрация больницы принесла извинения родственникам умерших, чьи тела лежали на полу, пишет издание. Представитель ЦРБ заверил, что в лечебном учреждении проведут обучение ординаторов и переоборудуют помещения.

В Минздраве Алтайского края изданию заявили, что один из мешков на видео, лежащий на улице, заполнен мусором.

По словам сотрудника морга больницы Славгорода, такая ситуация с телами мертвых возникла из-за маленькой камеры холодильника. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Санитар рассказал, что сотрудникам морга пришлось выложить из холодильной камеры несколько тел, чтобы вынести бабушку снявшего видео очевидца. «У нас нет такой холодильной камеры, чтобы мы могли там беспрепятственно до каждого трупа подойти. Мы в такой тетрис играем. Вот знаете, как головоломка», — пояснил он.

Ранее, в октябре 2021 года, десятки пакетов с трупами обнаружили на земле у морга 4-й городской клинической больницы Иванова. В лечебном учреждении это объяснили напряженной работой санитаров патологоанатомического отделения.